Define arayan arkadaşların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, define aramaya çıkan İhsan Özkahya (24) yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, arkadaşı Bünyamin Şahin (18) ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kumarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Özkahya ve arkadaşı Bünyamin Şahin motosikletle define aramak için evden çıktı. Şahin, akşam saatlerinde babasını arayarak yağmur nedeniyle çok ıslandığını söyleyip, mont istedi. Babasının, 'Neredesin?' sorusuna 'Çok tuhaf bir yerdeyim' cevabı vermesi üzerine babası şüphelenip, jandarmadan oğlunun bulunması için yardım istedi. Bir süre sonra Şahin, bölgedeki maden sahasında görevli bir bekçi tarafından yaralı halde bulundu. Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞINI HASTANEDE HATIRLADI

Hastanede tedaviye alınan Şahin, yanında arkadaşı İhsan Özkahya'nın olduğunu hatırlaması üzerine ormanlık alanda yeniden arama çalışması başlatıldı. Aramaya katılan vatandaşlar ilk önce motosikleti, 1,5 kilometre uzaklıkta ise İhsan Özkahya´nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AĞACA DAYANDIKLARI SIRADA YILDIRIM DÜŞMÜŞ

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Özkahya´nın cesedinin yakınında altın aramaya yarayan dedektör ve çapa bulundu. Adli tıp doktorunun olay yerinde yaptığı incelemede ise Özkahya´nın ölüm nedeninin ağaca dayandığı sırada yıldırım düşmesiyle meydana geldiği belirlendi. Özkahya'nın cansız bedeni otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-08-09 10:26:41



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