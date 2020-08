Esire Termal Turizm Merkezine 28 apart daire yapılacak

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezine yapılacak 28 apart daire için inşaat demir alımı ihalesinin gerçekleştiğini belirtti.

Başkan Fatih Çalışkan, Esire Termal turizm merkezine 28 adet 1+1 apart daire yapım işine ait 100 ton inşaat demir alımı ihalesinin peşin bedelle yapıldığını söyleyerek, yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını, apart dairelerin yapımına en kısa sürede başlanacağını ifade etti.

