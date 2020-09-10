Altıntaş Oysu Orman Emvali Deposu'nda inceleme

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Oysu Orman Emvali Deposunda incelemelerde bulundu.

Orman ürünleri deposunda istiflenerek, ihaleye hazır duruma getirilen orman ürünlerini inceleyen Bölge Müdürü Keskin, asli orman ürünlerinin kesilmesi, bölmeden çıkarılması, yüklenmesi, taşınması ve istifine kadar olan tüm iş ve işlemler hakkında İşletme Müdürü ve Şeflerden bilgiler aldı.

Ağaç cinsi, ürün çeşidi, boyut ve kalitesine göre sınıflara ayrılarak, depoya boşaltılan ve istife alınan emvallerin standartlara uygunluğunu kontrol eden Bölge Müdürü Hasan Keskin, gerekli talimatlarda bulundu ve emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

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