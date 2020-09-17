Ahteri Hazretleri'nin kabri temizlendi

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Kütahya'da metfun fıkıh, hadis ve İslam Tarihi Alimi Ahteri Mustafa Efendi'nin mezarının üzerindeki ot ve bitkiler, Pirler Mahallesi Muhtarlığı tarafından temizlenerek eski haline dönüştürüldü.

Muhtar Zafer Çetinkasap, medya kuruluşlarındaki haber sonrası kabrin temizliğini mahalledeki duyarlı vatandaşlar tarafından yapıldığını ifade etti.

Çetinkasap, "Bilindiği gibi, mahallemizde kabri bulunan Ahteri Hazretleri zamanın büyük alimlerinden.Kabrinin üzerindeki ot ve bitkileri temizleyerek eski haline getirdi. Bu konuda bize destek verenlere teşekkür ederiz" dedi.

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