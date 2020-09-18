Kütahya’da bir köy daha karantinaya alındı

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Kütahya Merkez Demirciören köyü pozitif vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alındı,

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Demirciören köyünde Covıd19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 17 Eylül 2020 tarihi saat 24.00 ile 1 Ekim 2020 tarihi saat 24.00 arasında karantina uygulaması başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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