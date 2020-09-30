Müdür Keskin: "127 kilometre sanat yapısı yapımı gerçekleştirilecek"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav ilçesinde devam eden sanat yapısı çalışmalarını yerinde inceledi.

Simav Orman İşletme Müdürlüğü Hisar İşletme Şefliği sorumluluk sahası içinde devam eden sanat yapısı çalışmalarını Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy ile birlikte yerinde inceleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, Müdür Aksoy’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2020 yılı yol yatırım programı dahilinde 127 kilometre sanat yapısı yapımı gerçekleştireceklerini dile getiren Müdür Keskin,” Tüm İşletme Müdürlüklerimizde orman yollarımızda sanat yapısı çalışmalarımız devam ediyor. Simav İşletme Müdürlüğümüzün 2020 yılı programı 34 kilometre. Hisar İşletme Şefliği 2020 yılı sanat yapısı programında bulunan 121 kodlu yolun 4 kilometresinde yapılan sanat yapısı çalışmalarını kontrol ettik. Amacımız, orman yol ağımızı en verimli şekilde kullanmak ve yaz ve kış hizmet edecek durumda tutmak. Ormancılık faaliyetlerimizin daha etkin ve hızlı bir biçimde yapılabilmesi için orman yollarımız bizler için büyük önem taşıyor. Bu sebeple ulaşımın sağlanması noktasında yollarımızı açıyor, onarıyor ve sanat yapıları ile destekliyoruz” şeklinde konuştu.

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