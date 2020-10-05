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Yangında ölen küçük Yakup toprağa verildi

DHA

Yangında ölen küçük Yakup toprağa verildi


Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ, (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın 5'inci katında 2 gün önce çıkan yangında yaşamını yitiren 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay'ın cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Uluoymak Mahallesi 52. Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki Bayram Günay'a ait dairede geçen 3 Ekim'de saat 19.30 sularında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına Gediz, Eskigediz, Yenikent ve çevre itfaiyeleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında, evde annesi Şermin Günay ile birlikte olan 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay'a güçlükle ulaşılabildi. Anne Şermin Günay sağ olarak kurtarılırken, oğlu Yakup Sabri Günay'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca, binadan yatalak bir hasta yara almadan kurtarılırken, apartmanda yaşayanların hepsi tahliye edildi. Minik Yakup Sabri Günay'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 2 sağlık personeli de ayakta tedavi edildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Çocukluğunun ilk yıllarında hayattan ayrılan Yakup Sabri Günay'ın bugün öğlen Gediz Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi Akkaya köyüne götürüldü. Akkaya köyünde öğle namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Törende Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından dua edildi. Baba Bayram Günay oğlu Yakup'un tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, anne Şermin Günay ise sinir krizi geçirdi. Yakup'un minik bedeni, sosyal mesafeye uyularak öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Akkaya köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ
2020-10-05 19:18:06

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