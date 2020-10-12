Aslanapa'da Korona virüs denetimleri

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri ile ilgili denetim yapıldığı bildirildi.

Yapılan denetimlere, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve kurum amirleri katıldı

Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde Korona virüs önlemleri kapsamında çok sık denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kurallara uymayanlara uyarıda bulunuluyor. Bizde ilçemizde tüm işyerlerimizde ve sokaklarımızda gerekli denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızı korona virüs ile mücadele konusunda tüm birimlerimizle bilinçlendiriyoruz. Kaymakamımız Şeref Gülyer ve ilgili tüm personellerimizle beraber bu denetimleri yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

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