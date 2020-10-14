Hisarcık'ta asfalt yama çalışması

Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, HisarcıkEmet karayolunda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.
Yetkililer, Hisarcık Emet karayolunda oluşan çukurların kış gelmeden karayolları ekipleri tarafından sıcak asfaltla doldurup, silindir çekilerek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildiğini belirttiler.
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