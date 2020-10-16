Hisarcık MYO’dan Oryantasyon Programı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu, yeni öğrencileri için oryantasyon programı düzenledi.
Video konferans yoluyla düzenlenen etkinliğe, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Danış, akademik personel ve 20202021 Akademik Yılında yeni kayıt olan öğrenciler katıldı.
Yaklaşık 100 öğrencinin erişimi ile gerçekleşen eğitimde, Müdür Ahmet Danış, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ve Hisarcık Meslek Yüksekokulunun idari ve akademik yapılanmasının yanında, yönetmelik ve yönergeleri, uzaktan eğitim olanaklarını, Öğrenci Bilgi Sistemi ve DPÜ Mobil Uygulaması ile ilgili bilgiler verdi.
Oryantasyon, öğrencilerin başarılı bir akademik yıl geçirmeleri dileğiyle sona erdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.