Simav'da bir belde karantinaya alındı



Mehmet YENEN / SİMAV, (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Simav Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama ile Naşa beldesinde, vakaların artması ve bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulanacak olan karantinada, beldedeki kahvehane, bakkal, tekstil atölyesi, okul, cami ve özel sektör işletmelerinin 14 gün süreyle kapalı olacağı ifade edildi. Naşa beldesine bağlı Hamzabey ile Kabaarmut mahallelerinin karantina kararından muaf tutulduğu kaydedilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari yaptırım cezası uygulanacağı belirtildi

Karantina süresinde vatandaşların tüm gereksinimleri belediye ve mahalle muhtarlıkları tarafından karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN

2020-10-17 13:49:02



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