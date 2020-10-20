“DPÜ’nün “Seyir Defteri” dergisi ikinci sayısı yayında

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde çıkarılan “Seyir Defteri” dergisi ikinci sayısı yayımlandı.

Gençlik temasının ele alındığı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’yle başlayan sayıda Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Kütahya Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ve Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile yapılan söyleşiler de yer aldı.

Dünyadaki Gençlik Müzeleri, Millî Mücadele Döneminde Gençlik Teşkilatları, Gençlik Çağı ve Öğle Namazı, Genç Türkler Jön Türkler başlıklı araştırma yazılarının yer aldığı dergide Türkiye’de Öğretmen Okulları, Gençlik ve Sosyal Medya, Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları ve TÜBA GEBİP Ödülleri başlıklı güncel konulardaki köşe yazıları da yer aldı.

Seyir Defteri’nin tanıtım yazısında, ikinci sayıda yazısı bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu’na, Kütahya Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret’e, Kütahya Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin’e, akademisyenlerimiz Prof. Dr. Şahmurat Arık, Prof. Dr. Kaan Erarslan, Prof. Dr. Metin Bülbül, Prof. Dr. Mehmet Acet, Prof. Dr. Baykal Biçer, Prof. Dr. Semra Durmuş Acer, Prof. Dr. Ali Çelik, Doç. Dr. Şahin İdin, Doç. Dr. Arif Kolay, Doç. Dr. Erkan Arı, Dr. Öğr. Üyesi Esra Işık, Dr. Öğr. Üyesi Münire Baysan, Dr. Öğr. Üyesi Dilşah Kalay, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uslu, Dr. Öğr. Üyesi Emine Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Işılay Göktürk, Öğr. Gör. Muhammet Süheyb Süleyman, Öğr. Gör. Nagihan Oktay, Arş. Gör. Beyza İnceçam, Arş. Gör. Sait Altun ve Arş. Gör. Ebru Koçak’a ve bu sayıya katkı sunan Fikret Karakoç, Hamiyet Cingöz Cangür, Savaş Yıldırım ve Alper Demiray’a teşekkür edildi.

Seyir Defteri dergisinde teknolojiden sanata, tarihten edebiyata, spordan bilime, gençlikle ilgili birçok farklı konular yer alıyor.

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