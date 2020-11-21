AK Parti'nin Kütahya’daki üye sayısı 77 bin 948’e yükseldi

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya’da Haziran ayından bugüne 7 bin kişiyi daha partiye katarak, üye sayısını 77 bin 948'e yükselttiklerini ifade etti.

AK Parti Kütahya 7. Olağan İl Kongresi'nde bir konuşma yapan Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, ”Demokrasinin, milli iradenin, kuruluşun, kurtuluşun şehri Kütahya, vatan uğruna nice şehitler vermiş, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan, ayyıldızlı bayrağımızın gururla dalgalandığı şanlı ilimizdir. Kütahya, nasıl ki tarihinin her devrinde nice diriliş destanlarının başkahramanı olduysa, 19 yıldır da Türkiye’yi yeniden şahlanışa geçiren Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında inandığı yolda yürümeyi sürdürüyor. Milli, manevi değerlerine, istiklaline canı gönülden bağlı, vatanına sevdalı Kütahyalı hemşerilerimiz, AK Teşkilatlarımızla birlikte hakkın, hakikatin yanında durmaya, adaletin sesi olmaya devam ediyor” dedi.



"AK Parti Kütahya’mızda da gönüllerin birincisi olarak, zaferden zafere koşuyor”

Milletvekili Erenler, ”AK Partimiz girdiği her seçimde Türkiye’miz de olduğu gibi Kütahya’mızda da gönüllerin birincisi olarak, zaferden zafere koşuyor. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bu başarı AK Parti’mizin her kademesinde, çocuklarımıza, büyük ve güçlü Türkiye bırakma hedefiyle, canla başla çalışan, tüm dava kardeşlerimizin başarısıdır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, biz, kaderi, Türkiye’nin kaderiyle, Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa biz varız. Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yıldır bu aziz millete hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Rabbim, daha nice yıllar milletimize hizmetkâr olmayı nasip eylesin” diye konuştu.



"Türkiye'de üye sayısı 11,5 milyona yaklaşan büyük bir aileyiz”

“Biz üye sayısı 11,5 milyona yaklaşan büyük bir aileyiz” diyen Erenler, ”Cumhurbaşkanımızın, Türkiye genelinde 1 milyon yeni üye hedefi doğrultusunda, çalışarak AK Parti ailemizi yeni isimler ve heyecanlarla büyütürken mevcut üyelerimizle de kardeşlimizi pekiştiriyoruz. AK Parti, Kütahya olarak aynı hedef doğrultusun da çalışan teşkilatımız haziran ayından bugüne 7 bin kardeşimizi daha ailemize katarak üye sayımızı 77 bin 948 e yükseltmiştir. Örnek davranışlarıyla, gönüller kazanan teşkilat mensuplarımıza, seçmenlerimize şükranlarımı sunuyor, bu kutlu davada ben de varım diyen, kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. İnşallah Kütahya’yı çok daha güzel yarınlara birlikte taşıyacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, hep birlikte milletimizle el ele, gönül gönüle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kütahya’da da, Türkiye'de de yepyeni destanlar yazmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bu vesile ile yapılacak olan seçimin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor, hizmet bayrağını bugüne kadar taşıyan başkanlarımız ve yönetimlerine hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bayrağı daha yükseğe taşıyacağına inandığımız başkanımız ve yönetimine muvaffakiyetler diliyorum.

İlçemiz, ilimiz ve milletimiz için inandığımız yolda durmak yok yola devam diyor, sağlığınızın, huzurunuzun, başarılarınızın daim olması dileklerimle hepinizi saygılarımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

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