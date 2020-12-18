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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Vişnenin ana vatanı Kütahya'dır"

İHA

"Vişnenin ana vatanı Kütahya'dır"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Çelik, hizmet binasında incelemelerde bulunarak kurumun işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özçalık, Vali Çelik’e bitkisel üretim, örtü altı varlığı, arazi varlığı, hayvancılık, tarımsal üretim değeri, sektörel destekler, tarımsal yayım, gıda denetimi ve ihracatı, mera faaliyetleri, kırsal kalkınma ve örgütlenme faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

“Sahada olacağız”
Kütahya’nın tarımsal potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Vali Ali Çelik, “Sorumluluğumuz var. El birliğiyle bu toprakları geleceğe hazırlamalıyız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimizle sahada olup zihinsel gücümüzle üretim artışına sebep olacak projeler üretmeliyiz” dedi.

“Vişnenin ana vatanı Kütahya”
Türkiye’nin en önemli vişne çeşidinin “Kütahya Vişnesi” olduğunu belirten Vali Çelik, “Vişnenin ana vatanı Kütahya. Coğrafi işaret tescilli vişnemizin yılda 26 bin ton üretimi yapılıyor. Vişne üretiminde ülkemiz genelinde üçüncü sıradayız. Üretimin yüzde 84’lük kısmı Şaphane, Pazarlar ve Simav ilçelerimizde gerçekleştiriliyor” dedi.

“26 ürünümüzle ilk 10’dayız”
Kütahya’nın fiğ tohumu üretiminde Türkiye’de birinci sırada yer aldığını aktaran Vali Çelik; vişne, kekik, kestane, çörek otu, muşmula, ahududu, iğde; bal kabağı, Brüksel lahanası, bayır turpu, börülce; fiğ tohumu, sorgum yeşil ot, mürdümük yeşil ot, hayvan pancarı, darı, bakla, fiğ adi yeşil, adaçayı, mürdümük, kenevir tohumu, burçak dane, fiğ macar yeşil, çavdar yeşil ot, kuru fasulye üretiminde ilk 10 il arasında olduğunu söyledi.

“Leblebinin başkenti Kütahya”
Türkiye’deki leblebi üretiminde Tavşanlı’nın merkez olduğuna vurgu yapan Vali Çelik, “Leblebi üretiminde yaklaşık 3 asırlık geçmişe sahip Tavşanlı ilçemizde en önemli imalat sanayi leblebicilik. Haftada yaklaşık 200 ton, yılda ise 11 bin ton üretim yapılıyor” diye konuştu.

“Jeotermal sera potansiyelimizi değerlendirme gayretindeyiz”
Jeotermal sera alanlarının son yıllarda büyük bir artışla üretimde 35 bin dekarı geçtiğini dile getiren Vali Çelik; mevcut potansiyelin değerlendirilmesi için Simav, Hisarcık, Gediz, Emet, Şaphane ve Tavşanlı ilçelerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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