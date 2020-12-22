Kütahya Domaniç’e mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, sabahın erken saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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