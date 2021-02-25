Naşa beldesi ikinci kez karantinaya alındı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı 1924 nüfuslu Naşa beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle ikinci kez karantinaya alındı.
Simav ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Naşa beldesinde, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı. 5 Mart 2021 tarihine kadar sürecek karantina nedeniyle beldenin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Belde, 15 Ekim 2020 tarihinde 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN
2021-02-25 18:34:07
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