Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüs (Covid19) vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün karantinaya alınan Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı.

Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pozitif vakalarda istenilen azalma olmaması dolayısıyla Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyümüzde, 17 Şubat itibarıyla başlayan 10 günlük karantina süreci 5 gün daha uzatılmıştır. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Karantina altına alınan Allıören köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.