Kütahya'da lokanta ve kafeler açıldı

Kütahya'da restoran, lokanta ve kafe gibi işletmeler, kontrollü normalleşme adımları ile birlikte açılarak hizmet vermeye başladı.

Korona virüse karşı ülke çapında uygulanan tedbirler devam ederken, kontrollü normalleşme adımları ile birlikte restoran, lokanta ve kafe gibi gıda işletmelerine getirilen kısıtlamalar gevşetildi. 07.0019.00 saatleri arasında kapasitesinin yüzde 50’si kadar müşteriyi ağırlayabilecek olan işletme sahipleri, sabahın erken saatlerinde dükkanları açarak yeni getirilen kurallar kapsamında hazırlıklara başladı.

Uzun süredir işletmesinin kapalı olduğunu ifade eden Şükrü İpek, "Tabiki restoranların yeniden açılması hem çalışan hem de işverenler için çok güzel oldu. 1 sene içerisinde çok sıkıntılar çektik. İnşallah kurallara bundan sonra uyarak devletimiz daha da izin verir. Müşterilerin eskisi kadar gelmesi biraz süre ister. Biz maske, sosyal mesafe, temizlik gibi konulara ilgi gösteriyoruz. Tadilat ve yeni bir düzenleme yaptık’’ dedi.

Kafe işletmecisi Selahattin Daşmaz da iş yerlerinin açılmasına izin veren yetkililere teşekkür etti.

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