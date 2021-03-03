Emet'te ''Ahşap tasarım atölyesi''

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, 3 Eylül İlkokulu'nda kurulan ahşap tasarım atölyesinde verilen eğitim çalışmasını yerinde inceledi.

Kaymakam Çiçek’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hasan Doğan, Nuri Ceyhan, Proje Koordinasyon Birimi Başkanı Umut Işık ve 3 Eylül İlkokulu Müdürü Mehmet Tavacı eşlik etti. Ahşap tasarım atölyesinde firma görevlisi Eğitmen Erkan Bölükbaş tarafından iki gün boyunca ilçede görev yapan öğretmenle temel ahşap tasarım ve şekillendirme eğitici eğitimi verildi.

Eğitmen Bölükbaş ve Okulu Müdürü Tavacı'dan bilgiler alan Kaymakam Çiçek, “Bundan önce ilçemiz okullarında kurmuş olduğumuz robotik kodlama, yabancı dil, resim ve müzik atölyelerimize ahşap tasarım atölyelerini de ekledik. Bu atölyeleri kurmamızdaki amaç, çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek, üretim yapmalarını sağlamak ve tasarım kapasitelerini arttırmaktır. Çocuklar böylelikle hayal ettikleri ahşap ürünleri testere, zımpara, torna ve matkap kullanarak istedikleri gibi şekillendirip, yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Şimdilik iki okulumuzda mevcut olan ahşap tasarım atölyelerini, diğer okullarımızda da kurmayı hedefliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi, her zaman önceliğimizdir. Eğitime olan desteklerimiz bundan sonra da artarak devam edecektir“ ifadelerini kullandı.

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