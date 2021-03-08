Jandarma ekipleri, uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttı

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Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamasında durdurduğu araçlarda bulunan kadın sürücü ve yolculara karanfil vererek, Dünya Kadınlar Günlerini kutladı.

Jandarma ekiplerinin karanfil ile günlerini kutladığı kadınlar, ekiplere teşekkür etti.

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