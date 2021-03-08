Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Işık: "Kadınlar, en önemli değerlerimiz"

İHA

Başkan Işık: "Kadınlar, en önemli değerlerimiz"

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği Dünya Kadınlar Günü kutlama programında, Belediye Başkanı Alim Işık kadın çalışanlarla makamında bir araya geldi. Başkan Işık, kadın çalışanlara ay yıldızlı kolye hediye etti.
Kadınların Türkİslam kültüründe ayrı bir yeri olduğunu hatırlatan Başkan Işık, “Kütahya Belediyesi'nin çok kıymetli kadın çalışanları ve değerli mesai arkadaşlarım. Böyle bir günde, sizlerle bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kadınlarımız, günlük hayatta belki çok fazla kendisine değer verilmediğini düşünebilir. Kadınlarımızın değeri için, kadın varsa erkek var diyebiliriz. Kadın olmadan anne olunmuyor. Anne olmadan çocuk olmuyor. Çocuk olmadan da yuva olmuyor. Türk İslam kültürünün en önemli değerlerinden birisi aile. Aileyi de hepimizin bildiği gibi az bireyden oluşan, birbiri ile bağlantılı insanlar kümesi olarak tanımlıyoruz. Sadece eşler ailenin direkleri ama, aile değil. Çocuk olur ise aile başlıyor. Çocuk olması için önce anne olması lazım. Anne olması içinde kadın olması gerekiyor. Değeriniz çok farklı. İş hayatında, ailede, toplumun her kesiminde kadınlarımızın ne kadar aktif görev aldığını görürsek, erkekler olarak bizlerde hem yükümüzün azaldığının, hem de kadınımızın öne çıktığının farkına varıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum. Gününüz kutlu olsun. Kütahya Belediyesi sadece kadının değil, tüm çalışanlarının verdiği hizmetten yararlanan, vatandaşlarımızın hepsinin eşit ve birinci sınıf vatandaş olarak kabul edildiği bir kurumdur. Hizmet kalitemizi daha çok artıracağız. Ekip ruhu ile çalışarak, belediyemiz hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesinden dolayı verdiğiniz hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma ekipleri, uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, uygulama noktasında kadınlara ...
Hisarcık’ta bayan öğretmenlerin “Kadınlar Günü” unutulmadı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta bayan öğretmenlerin “Kadınlar Günü” ...
YEDAM, 50 kişiye danışmanlık hizmeti sunuyor
YEREL HABERLER YEDAM, 50 kişiye danışmanlık hizmeti sunuyor
Öğrenciler önemli Türk kadınlarının yerine geçti
YEREL HABERLER Öğrenciler önemli Türk kadınlarının yerine geçti
Başkan Yılmaz: "Kadına şiddeti sonuna kadar kınıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Kadına şiddeti sonuna kadar ...
Kütahya'da 'İşte kadın' konulu fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Kütahya'da 'İşte kadın' konulu fotoğraf sergisi
"Kütahya’nın doğal güzellikleri anlatılmaz, yaşanır"
YEREL HABERLER "Kütahya’nın doğal güzellikleri anlatılmaz, yaşanır"
Kütahya’da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
Kütahya Belediyesi 4 milyon maske üretti
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi 4 milyon maske üretti
Kütahya’da bir şüphelinin üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir şüphelinin üzerinde bonzai maddesi ele ...
Şiveli yol isteği sosyal medyayı salladı Kütahyalı şoför Mustafa Demir: “Yapven gali şu yolları böyükle”
YEREL HABERLER Şiveli yol isteği sosyal medyayı salladı Kütahyalı ...
Anne ve kızı çay ocağı açtı, 'Yapamazsın' diyenlere inat başardılar Kütahyalı Meryem ve Hatice Delibaş, 'Kadın isterse başarır' sözünü gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Anne ve kızı çay ocağı açtı, 'Yapamazsın' diyenlere ...
Kızılay’dan sağlık çalışanlarına siperlik desteği
YEREL HABERLER Kızılay’dan sağlık çalışanlarına siperlik desteği
Vali Çelik: "Kadınlar toplumun temel taşları"
YEREL HABERLER Vali Çelik: "Kadınlar toplumun temel taşları"
Kaplıcalar hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Kaplıcalar hizmet vermeye başladı
Meralarda gübreleme çalışması
YEREL HABERLER Meralarda gübreleme çalışması
Hisarcık’ta motorlu çapa makineleri yaygınlaştı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta motorlu çapa makineleri yaygınlaştı
Şaphane'de Korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Şaphane'de Korona virüs denetimleri
Simav’da yol düzenlemeleri
YEREL HABERLER Simav’da yol düzenlemeleri
Hamamlara HES kodu uygulamasıyla girilecek
YEREL HABERLER Hamamlara HES kodu uygulamasıyla girilecek
Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler
YEREL HABERLER Çaldıkları eşya ile evlerini döşemişler
Tavşanlı'da arazi yangını
YEREL HABERLER Tavşanlı'da arazi yangını
Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı//Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da ...
Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da ...