Hisarcık’ta kadın kooperatifi kurma çalışmaları

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ilçede kadın kooperatifi kurulması konusunu istişare etmek amacıyla kadınlarla bir araya geldi.

Kaymakam Buğra Karadağ ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ilçede istihdamın artması, işsizlik oranın azalması, kadınların da ekonomik hayatta daha çok yer almaları adına üretimin, birikimin, bereketin sembolü olan kooperatifler kurarak işsiz kadınlara destek olmak için Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda kadınlarla bir araya gelerek konuyla ilgili istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.