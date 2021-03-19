Emet-Tavşanlı karayolunda istinat duvarı göçtü

Kütahya’da EmetTavşanlı yolunda istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu olayda can ve mal kaybı olmazken yol trafiğe kapatıldı.



Olay, EmetTavşanlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, EmetTavşanlı yolunda istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesi sonucu yolun bir kısmı kapandı, olayda can ve mal kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Daha önce 4 kez çökme olan yolda bu kez istinat duvarının çökmesi ve yolun bir kısmında derin çatlaklar oluşması üzerine, EmetTavşanlı yeni yolu trafiğe kapatıldı ve yol eski bağlantı yoluna verildi. Aşırı yağıştan dolayı olduğu tahmin edilen yol çökmesinin, kısa sürede tamir edilip yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

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