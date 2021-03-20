Şehitler için fidan dikimi yapıldı dualar edildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde şehitler için fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''Kaymakamımız Armağan Yazıcı ve daire amirlerimizin katılımı ilçemizdeki şehitlerimizin her biri için fidan dikme etkinliği gerçekleştirdik. İlçemizde bulunan 9 şehidimizin anısına 9 öğrencimiz tarafından fidan dikimi yapıldı. Yine 9 şehidimiz ve Çanakkale şehitlerimizin ruhu için öğrencilerimiz tarafından okunan 9 hatmin duası da İlçe Müftümüz Erkan Aksu tarafından yapıldı. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz'' dedi.

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