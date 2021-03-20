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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Korona'da seferberlik ruhuyla hareket etmeliyiz"

İHA

Kütahya'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. 100 bin kişiye düşen ortalama vaka sayısının yayımlanan son haritada 85,14 olduğunu hatırlatan Vali Ali Çelik, "Son 3 günde vaka sayımızda ciddi bir artış yaşandı. İlimizle ilgili acil bir şekilde eylem planı hazırlayacağız. Bu süreçte aile, akraba ziyaretlerini, gezekleri, misafirlikleri ve uzun süre kapalı ortamlarda kalmayı sonlandırmalıyız" dedi.

"Korona'da seferberlik ruhuyla hareket etmeliyiz"

Kütahya’da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. 100 bin kişiye düşen ortalama vaka sayısının yayımlanan son haritada 85,14 olduğunu hatırlatan Vali Ali Çelik, “Son 3 günde vaka sayımızda ciddi bir artış yaşandı. İlimizle ilgili acil bir şekilde eylem planı hazırlayacağız. Bu süreçte aile, akraba ziyaretlerini, gezekleri, misafirlikleri ve uzun süre kapalı ortamlarda kalmayı sonlandırmalıyız” dedi.
Kdemeli normalleşme kapsamında turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alan Kütahya’da vaka sayılarındaki artış nedeniyle Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında Covid19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Toplantıda; il merkezi ve ilçelerdeki son durum, vaka artışının nedenleri, Dinamik Denetim Modeli ile yapılan tematik denetimler, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ile filyasyon ekiplerinin çalışmaları değerlendirildi, ilave tedbirler istişare edildi.
Alınan tüm karar ve uygulanan tedbirlere rağmen vaka artışının sürdüğünü kaydeden Vali Ali Çelik, “Son 3 günde vaka sayımızda ciddi bir artış yaşadık. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda artış var. Salgının yayılımını önlemek, vatandaşımızın sağlığını korumak için devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kaymakamlarımız, il müdürlerimiz, kamu personelimiz, denetim ekiplerimiz, sivil toplum örgütlerimizle 7 gün 24 saat sahadayız. Tüm yaşam alanlarında denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ancak denetimler tek başına yeterli değil. Topyekûn bir mücadeleye, seferberliğe, vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var” dedi.

"Sahadaki görünürlülüğümüz artacak"
İlçelerin durumu hakkında kaymakamlardan bilgiler Vali Ali Çelik, il merkezi ve ilçelerin koronavirüsle mücadelede güçlü ve zayıf yönleri, risk barındıran alanları, son 1 ayda yaşanan vakaların cinsiyet, yaş grubu dağılımı, şehir dışı etkisinin analiz edilerek verilerin bilgiye dönüştürüleceği bir çalışma içerisine girileceğini, acil bir şekilde eylem planı hazırlanacağını söyledi.
Sahadaki denetim ve bilgilendirme çalışmalarının artırılacağını kaydeden Vali Çelik, “Başta kolluk birimlerimiz olmak üzere kaymakamlarımız, il müdürlerimiz, kamu personelimiz sahadaki görünürlüğünü artıracak. Vatandaşlarımızı, esnafımızı bilgilendirmede gayretimizi daha da artıracağız” dedi.
Virüsle mücadelenin temel dinamiğinin vatandaş olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Önümüzdeki 15 gün hayati öneme sahip. Aile içi, akraba ve komşu ziyaretlerini, gezekleri, misafirlikleri hem kendi hem sevdiklerimizin sağlığı hem de şehrimizin geleceği için özellikle bu 15 gün kesinlikle ertelemeliyiz” diye konuştu.
Tüm Kütahyalıların desteğine ihtiyacımız var diyen Vali Çelik, “Sigara, maskesiz kaldığımız süreyi uzatıyor. Açık veya kapalı ortamlarda asla beraber sigara içmeyelim. AVM, kafe, restoran vb. kapalı yerlerde çok uzun zaman geçirmeyelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” dedi.
Toplantı; Vali Yardımcısı Aydın Börü, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hamdi Sarıöz, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile VKS üzerinden kaymakamların katılımıyla yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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