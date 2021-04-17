"Bu Vatan Benim" isimli resim yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanan ve Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Bu Vatan Benim" resim yarışmasında, seçici kurul üyeleri gelen eserler arasından dereceye girenleri tespit etti.

İstiklal Marşı'nın yazılışının ve kabul edilişinin 100. yılı olan 2021 yılının TBMM tarafından "İstiklâl Marşı Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen "Bu Vatan Benim" resim yarışmasına Kütahya genelindeki liselerden toplam 23 öğrenci 23 eserle katıldı. Eserler ilk aşamada fotoğraflar üzerinden digital ortamda ön elemeye tabi tutuldu. 2 Nisan tarihinde ön değerlendirmeyi geçen eserlerin rumuzları açıklandı. Seçici kurul üyeleri tarafından eserlerin asılları üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk 6 eser belirlendi.

Dereceye giren öğrencilere 26 Nisan 2021 Pazartesi günü Müdürlüğün Beylerbeyi Konferans Salonu'nda yapılacak törenle ödülleri verilecek.

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