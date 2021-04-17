Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’da Yunus Timlerince durdurulan araçta 1 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince M.Akif Ersoy Mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 38 Adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Y.A. (35) Polis Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.