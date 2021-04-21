Kütahya´da 1 köye koronavirüs karantinası

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Aslanapa ilçesine bağlı Aslıhanlar köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı.

Aslanapa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Vekili Özgür Pelvan başkanlığında toplandı. Son günlerde vakaların sık görüldüğü, yaklaşık 350 nüfuslu Aslıhanlar köyünde bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilerek, 10 günlük karantina uygulanması kararı alındı. Kararda, "Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Aslıhanlar köyünde karantina uygulaması başlatılmasına karar verildi. Karantina altına alınan köyde vatandaşlarca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına, karantina altına alınan köyde kamu binaları ve özel sektör işletmeleri market, bakkal, pastane, fırın ve alışveriş yerlerinin açık tutulmasına, bakkalların 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verebilmesine, Aslıhanlar İlkokulu'nda karantina süreci boyunca eğitime ara verilmesine karar verildi" denildi.

Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak, önlem aldı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-04-21 17:49:25



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