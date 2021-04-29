Fotoğraf yarışması birincisi Hisarcık’tan

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Kütahya’da "Dijital Dünyada Çevrimiçi Rehberlik" Etwinning projesi kapsamında düzenlenen "Doğadan Kareler" konulu fotoğraf yarışmasında Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Toprak Arslan birinci oldu.

Dijital Dünyada Çevrim İçi Rehberlik Etwınnıng projesi kapsamında, "Doğadan Kareler" konulu fotoğraf yarışması düzenlendi. Projeye ortak olan Kütahya'daki 8 okuldan öğrencilerin katıldığı yarışmada, Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 9B sınıfı öğrencisi Hatice Toprak Arslan, 52 fotoğraf arasından en çok oyu alarak birinci oldu.

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