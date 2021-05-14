Çocukların evlerine bayram hediyesi gönderildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Kaymakamlık tarafından tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar için evlerine bayram hediyesi gönderildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Bu bayramda çocuklarımızın evde olması bayramlarını kutlamaya engel değildir. Yeter ki sevgili çocuklarımıza bayram duygusunu biraz olsun yaşatalım. Aslanapa kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimiz tarafından, çocuklarımızın evlerine kadar gidilerek hediyelerini teslim ettik. Tüm çocuklarımıza iyi bayramlar diliyorum'' dedi.

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