Şaphane'de yeni genelgeye göre Korona virüs denetimleri

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde toplu tüketim işletmelerinde Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Gıda Denetim Ekiplerimizce ilçemizde faaliyet gösteren toplu tüketim işletmeleri Korona virüs tedbirleri kapsamında, yeni yayınlanan genelgeye göre denetlenmiştir. Denetimlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi konularında uyarılarda bulunuldu'' ifadeleri kullanıldı.

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