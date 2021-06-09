Aslanapa'da köylerde yem bitkisi ekili alanlarda kontrol

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı köylerde yem bitkisi ekilişi kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup toplamda 10 dekar ve üzeri yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerimiz destekleme alıyor. İlçe genelinde kendi iş takvimimize göre köylerde bulunan tarlalar geziliyor. Köy genelinde diğer ekili alanlarda da gelişim ,hastalık zararlı, kuraklık takibi gibi kontrollerde yapılıyor. Yem bitkisi desteklemeleri ile kaliteli kaba yem açığını kapatmak, hayvancılıkla uğraşan ve kendi kaba yemini üretmek zorunda olan çiftçiye ekstra destek verilmiş oluyor. Kayıt sistemine kayıtlı olup toplamda 10 dekar ve üzeri yem bitkisi (Fiğ, yonca, korunga, yulaf, silajlık mısır) ekilişi yapanlar destekleme alıyor'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.