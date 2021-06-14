DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrenci sergisi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, 20202021 Eğitim ve Öğretim yılı el sanatları, tasarım, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde uzaktan eğitimle yürütülen öğrenci çalışmalarını sergiledi.

DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından 20202021 Eğitim ve Öğretim yılında uzaktan eğitimle yürütülen derslerde ortaya çıkan öğrenci çalışmaları sergilendi.

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