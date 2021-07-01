Gediz’de trafik kazası; 5 yaralı

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaz,a gece saat 23.00 civarında GedizUşak Karayolu Gediz Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Ö.’ün (23) kullandığı 20 BAR 07 plakalı araç, Uşak istikametine seyir halindeyken önüne aniden çıkan Sıtkı G.’nin (38) kullandığı 09 PR 034 plakalı araca çarptı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte 20 BAR 07 plakalı araçta bulunan Halil İbrahim A.(21), Ayşe Ş.(22), Meryem Ş.T. (21) çeşitli yerlerinden yaralanırken kaza mahalline sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine götürülürken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza sonrası savaş alanına dönen GedizUşak karayolu görevlilerin yoğun çabaları sonrası kısa sürede trafiğe açıldı.

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