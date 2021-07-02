İlkokulda ''Tabiat atölyesi''

Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet İlokulu bahçesinde oluşturulan ''Tabiat atölyesi'' bölümünde öğrencilerin sebze yetiştirdiği bildirildi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, ''Okulumuz öğrencileri toprakta sebze üretimi konusunda okulumuz bahçesinde oluşturulan ''Tabiat atölyesi'' bölümünde becerilerini gösterip, öğretmenlerinin de desteği ile sebze yetiştirmeyi öğreniyorlar. Sulama yapıyorlar ve yetişmiş olan sebzeleri hasat ediyorlar. Amacımız, öğrencilerimize tarımın ve en önemlisi toprakla bütün olup sebze yetiştirmenin bilincini aşılamak. Bu yıl oldukça güzel çalışmalar yaptılar. Mısır, domates, biber gibi bir çok çeşit sebze üretimini öğrendiler. Öğrencilerimize üretim bilincini aşılayan bu çalışmalarımız devam edecek'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.