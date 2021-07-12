Gediz polisinden broşürlü dolandırıcılık uyarısı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polis ekipleri, son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan dolandırıcılar ile yöntemlerine karşı vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Ekipler, ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi ile bankalar çevresinde yaptıkları bilgilendirmede, vatandaşlara, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, hakim, savcı gibi saygın meslek gruplarının mensubu olarak tanıttığı anlatıldı.

Dolandırıcıların yöntemleri hakkında da bilgi veren ekipler, vatandaşlara, bu gibi durumlarda kesinlikle kamu kurumlarına başvurmalarını ve istenilen hesaplara para yatırmamalarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.