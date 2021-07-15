Gediz’de zincirleme kaza: 1 yaralı

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Özyurt Mahallesi 150.sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ogün A.(50)’nın kullandığı, kargo ulaşım firmasına ait 35 ANH 616 plakalı kamyonet yük boşaltmak için durduğu sırada freninin boşalmasıyla hareket ederek park halindeki 43 LT 868 plakalı araca çarparak sıkıştırdı. Arkasından yine park halindeki 43 AAU 932 ve 34 BC 1220 araçlara çarptı. Bu sırada araca tekrar binip durdurmaya çalışan kamyonetin sürücüsü Ogün A. iki araç arasında sıkışarak yaralandı.

Vatandaşların haber vermesiyle kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ilçenin en işlek caddesinde ve en kalabalık zamanda olmasına rağmen şans eseri can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

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