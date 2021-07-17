Simav’ın köy yolları beton asfaltla kaplanıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gökçeler ile Söğüt köyü arası yolda beton asfalt çalışmaları başlatıldı. 7 kilometrelik beton asfalt yolun, 2 milyon TL maliyetli olduğu bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2020 yılında ilçeye bağlı Mamak köyü yolunda ilk kez uygulanan beton yoldan beklenen verimin alındığını ifade etti. Kaymakam Halim “ 2021 yılında 7 kilometre olarak Söğüt köy yolu da beton asfalt yapılıyor. 2 milyon TL maliyetli olan yolun alt yapısı hazırlandı. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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