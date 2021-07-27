Taşçı ve Kerkük’ün eserleri valilikte sergilenecek

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Vali Ali Çelik, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Taşçı ile DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mülkiye Özgür Kerkük’ü kabul etti.

Doç. Dr. Eda Taşçı ile Öğretim Görevlisi Mülkiye Özgür Kerkük, çizdikleri resimleri Vali Çelik’e takdim ettiler.

Konuklarına teşekkür eden Vali Çelik, Kütahya’nın tarihi konaklarının resmedildiği tabloların Kütahya Valiliği girişinde sergileneceğini söyledi.

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