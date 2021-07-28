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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Halim: “Simav’da vakalar artıyor”

İHA

Kaymakam Halim: “Simav’da vakalar artıyor”

Kütahya’nın Simav ilçesine, Kurban Bayramı tatilinde, çok sayıda vatandaşın geldiği ve ilçedeki yoğunluk sonrası Koronavirüs (Covid19) vaka sayılarında artış görüldüğü bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçe genelinde aşı olmayan vatandaşların en kısa bir sürede aşı olmaları gerektiğini belirtti. Kaymakam Halim, “ Kurban Bayramı nedeniyle ilçe merkezine, beldelere, köylere, kaplıca tesislerine İzmir ve İstanbul başta olmak üzere, Manisa, Balıkesir, Bursa illerinden çok sayıda Simavlı ve yerli turist geldi. İlçemizde yaşanan yoğunluk nedeniyle, vaka sayılarında artış var. Aktif vaka sayımız 140’ı geçti. Kornavirüs vakalarının yarısı Demirciköy ve Çitgöl beldelerinde görüldü. Başladığımız noktaya geri dönmemek adına pandemi kurallarına ciddiyetle uymalıyız. Sosyal ilişkileri bir süre daha azaltmalıyız. İlçemiz genelinde aşılama oranı iyi düzeyde. Aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an önce aşı olmaları gerekiyor. Son bir hafta içinde 2’si Demirci beldesinde, 2’si Çitgöl beldesinde olmak üzere toplam 4 vatandaşımız, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti” dedi.

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