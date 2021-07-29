Özel öğrenciler için ''Telafide bende varım'' etkinliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Emet İlçesi Ashaboğlu Ortaokulu özel eğitim öğrencileri için ''Telafide bende varım'' etkinlikleri yapıldığı bildirildi

Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mustafa Tanrıver, yaptığı açıklamada, "Telafide bende varım'' etkinlikleri kapsamında 2 etkinliğimiz daha tamamlandı. Okulumuzda açılan özel eğitim öğrencileri için dil, konuşma ve görsel, duysal etkinlikler tamamlandı. Öğrencilerimiz bu süreci başarılı şekilde tamamladılar. Telafide bene varım etkinliklerimiz aralıksız olarak devam edecek'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.