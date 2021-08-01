Vali Çelik’ten bisiklet yolu deneyimi

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Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası mesire alanında yapılan bisiklet yolunda, Kütahya Valisi Ali Çelik bisiklet yolu deneyiminde bulundu.

Bisiklet yolu deneyiminde bulunan Vali Çelik, “Tertemiz hava, yemyeşil bir doğa, eşsiz bir manzara ve lavanta kokuları eşliğinde bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası’ndaki bisiklet yolunu deneyimledik. Simav’a değer katacak bu projenin hayırlı olmasını diliyor, Belediye Başkanı Adil Biçer’e ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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