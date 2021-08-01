Bir dakika ile sınava alınmayan bayan aday, görevlilere dakikalarca dil döktü Kütahya'da KPSS heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir dakika ile sınava alınmayan bayan aday, görevlilere dakikalarca dil döktü Kütahya'da KPSS heyecanı

İHA

Bir dakika ile sınava alınmayan bayan aday, görevlilere dakikalarca dil döktü Kütahya'da KPSS heyecanı

Kütahya'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, 2021Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik (genel yetenekgenel kültür ve eğitim bilimleri) sınav başladı.
Sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine doğru yola çıkan adaylar, sınav salonlarına sosyal mesafe kuralına göre alındı. 10:15'de başlayacak sınav için saat 10:00'da kapıların kapandığı sınav merkezlerinde bazı adaylar son dakika gelerek sınava girseler bazı adaylar ise kapıların kapanmasından dolayı sadece saniyeler ile sınava alınmadılar.
Sınava bir dakika ile sınava alınmayan bayan bir aday, görevlilere dakikalarca dil döktü.
Sınava giren herkese başarılar dileyen adaylar ise sınav için heyecanlı olduklarını daha önceden hazırlıklarını yaptıklarını ve konuları daha önceden bitirdiklerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çelik’ten bisiklet yolu deneyimi
YEREL HABERLER Vali Çelik’ten bisiklet yolu deneyimi
Beton yol tesisinde 80 bin ton malzeme üretildi
YEREL HABERLER Beton yol tesisinde 80 bin ton malzeme üretildi
Müdür Başyiğit, okul inşaatlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, okul inşaatlarında incelemelerde ...
İlk olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER İlk olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
Başkan Abdullah Damcı: "Belediye Kütahyaspor 12 branşta mücadele ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Abdullah Damcı: "Belediye Kütahyaspor 12 ...
Müdür Keskin: “En ufak dumanı dahi gördüğünüzde bizlere haber verin”
YEREL HABERLER Müdür Keskin: “En ufak dumanı dahi gördüğünüzde ...
Hisarcık’ta 5 dekar hububat ekili alan yandı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta 5 dekar hububat ekili alan yandı
Ortasında sürekli su olan kayaya ilgi
YEREL HABERLER Ortasında sürekli su olan kayaya ilgi
Adaçayı hasadı başladı 70 ton adaçayı üretimi hedefleniyor
YEREL HABERLER Adaçayı hasadı başladı 70 ton adaçayı üretimi ...
Yamaç paraşütü ile atlayan sanatçı bin metre yükseklikte şarkı söyledi
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü ile atlayan sanatçı bin metre ...
Avrupa Kütahyalılar Federasyonu'nun Kütahya Temsilciliği açıldı
YEREL HABERLER Avrupa Kütahyalılar Federasyonu'nun Kütahya ...
Kütahya'ya 'Enpati hayvan dostu şehir' ödülü
YEREL HABERLER Kütahya'ya 'Enpati hayvan dostu şehir' ödülü
Otomobille çarpışan tanker devrildi, asit yükü yola saçıldı; 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan tanker devrildi, asit yükü yola ...
Kütahya'da faciadan dönüldü: Asit tankeri ile otomobil çarpıştı Asit tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kütahya'da faciadan dönüldü: Asit tankeri ile ...
Şaphane'de biçerdöver kontrolleri
YEREL HABERLER Şaphane'de biçerdöver kontrolleri
Vali Ali Çelik, Tavşanlı'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik, Tavşanlı'da incelemelerde bulundu
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
Kütahya’da bir araçta 6 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir araçta 6 bin adet makaron ele ...
Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı
YEREL HABERLER Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı
Müdür Keskin: “En ufak dumanı dahi gördüğünüzde bizlere haber verin”
YEREL HABERLER Müdür Keskin: “En ufak dumanı dahi gördüğünüzde ...
Başkan Sancaktaroğlu’ndan Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Sancaktaroğlu’ndan Rektör Uysal’a ziyaret
Kaymakam Burhanettin Yavaşi görevine başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Burhanettin Yavaşi görevine başladı
KOSGEB İl Müdürü Tonkuş’tan Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER KOSGEB İl Müdürü Tonkuş’tan Rektör Uysal’a ziyaret