Beşkarış barajında su seviyesi alarmı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Beşkarış barajında su seviyesinin çok düşük seviyeye indiği bildirildi.

Beşkarış barajında, su seviyesinin aşırı düşmesiyle sular altında olan okul ve camii ortaya açıktı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Değerli çiftçilerimiz, Beşkarış barajımızın su seviyesi bir hayli düşmüş olup, önümüzdeki yıllar için tehlike arz etmektedir. Sıkıntıya düşmemek için suyumuzu dikkatli kullanmamız gerekmektedir. Su seviyesi DSİ tarafından belirlenen noktaya gelmesi durumunda su kesintisi yapılacaktır. Bu konuda çiftçilerimizin duyarlı olması ricamızdır'' dedi.

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