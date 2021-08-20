Kütahya’da ormanlık alanlar hem karadan, hem havadan denetleniyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce orman yangınları ile mücadele komisyon kararları gereğince tüm ormanlık alanların hem karadan, hem de havadan denetlendiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanlar drone ile denetleniyor. Ege Bölgesi su kaynakları açısından, Gediz ve çevresinde kullanım açısından vatandaşlar için büyük önem taşıyan Murat Dağı, hem yangınlara hem de kaçakçılara karşı korunuyor. Ormanlara giriş yasağı kapsamında özellikle hafta sonları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Murat Dağı Termal Turizm Bölgesinde ormanlık alanlar kuşbakışı gözetleniyor. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince hem karadan hem havadan yapılan denetimler ile olası yangın riski azaltılmaya çalışılıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce orman yangın riskinin en fazla olduğu bu sıcak zamanlarda ormanları korumak için tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, aşırı sıcakların yaşandığı şu dönemlerde orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Keskin, “Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ormanlarımızın geleceğini tehlikeye sokan etkenlerin başında şüphesiz yangınlar geliyor. Yangınları önleme ve zararlarını azaltma hususunda modern ve profesyonel ormancılık anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyor, tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu doğrultuda dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını, yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde ateş yakmamalarını, sigara izmariti ve cam kırıklarını atmamalarını istiyoruz. Bizler için yangına zamanında müdahale hayati önem taşıyor. Bir yangın durumunda tüm vatandaşlarımızın Alo 177 Alo 112 ihbar hatlarına zaman kaybetmeden haber vermelerini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

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