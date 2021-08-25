DPÜ ile AKSAV arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) arasında yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kerem Ünsal ve beraberindeki heyet katıldı.

Düzenlenen protokol ile DPÜ ve AKSAV siber güvenlik ve bilgi güvenliği alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün karşılanması amacıyla, başta zihinsel yetileri yüksek engelli bireyler olmak üzere, AKSAV Siber Güvenlik Teknoloji Merkezinde engelliengelsiz karma yapıda gerçekleştirilecek eğitimlerle ilgili akademik iş birliği yapacak.

Dumlupınar Üniversitesi adına Rektör Kazım Uysal'ın ve Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kerem Ünsal'ın imzaladığı protokolün ardından taraflar karşılıklı hayırlı olsun dileklerini sundular.

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