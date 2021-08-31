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AFAD: Saat 14.04 ' te merkezüssü Kütahya' nın Altıntaş ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi DHA-Flaş Haber Türkiye-Kütahya

2021-08-31 14:17:15



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