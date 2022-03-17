Başkan Ekmekçioğlu: “Kredi limitleri 500 bin TL’den, 1 milyon TL’ye çıkarıldı”

Emet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı A.Kadir Ekmekçioğlu, yatırım destek limitlerinin yüzde yüz artırılarak 500 bin TL’den, 1 milyon TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Başkan A. Kadir Ekmekçioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Esnaf ve sanatkarlarımızın Kooperatiflerimizin Kefaletiyle Türkiye Halk Bankasından kullanmış olduğu Yatırım Destek Kredilerinin (iş yeri alımı ve taşıt alımı) şahıs üst limiti 500 bin TL iken, Esnaf ve Sanatkarlarımızdan gelen yoğun talepler üzerine, Genel Başkanımız A. Kadir Akgül’ün çabalarıyla, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü nezdinde yapmış oldukları girişimler neticesinde 14 Mart 2022 tarihi itibari ile Yatırım Destek Kredisi üst limiti 1 Milyon TL’ye yükseltilmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımız Yatırım Destek Kredilerini taşıt alımlarında (sıfır araç) 84 aya kadar vadeli, iş yeri alımlarında ise 120 aya kadar vadeli kullanabilmektedirler. Yatırım Destek Kredisi şahıs üst limitlerindeki bu artışın Emet ve Hisarcık ilçelerimizdeki esnaf ve sanatkarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, Genel Başkanımız A. Kadir Akgül’e tüm esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

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