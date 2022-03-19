Kütahya’da 4 telefon dolandırıcısı polis tarafından yakalandı Kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı adamı 130 bin TL dolandırdılar

Kütahya’da kendilerini polis olarak tanıtarak bir şahsın para ve altınlarını alan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Vefa Mahallesi Fazilet Sokak'ta oturan 67 yaşındaki O.B.'yi telefonla arayan şüpheliler, polis olduklarını ve isminin bir olaya karıştığını söyleyerek altın ve paralarını istedi. Bunun üzerine dolandırıcılara inanan O.B., evine gelen şahıslara 40 bin TL nakit para ile yaklaşık 90 bin TL değerindeki altınlarını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan O.B., polisi arayarak yardım talebinde bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin S.B. (24), İ.H.D. (26), S.K. (21) ve K.T. (23) olduğunu ve Eskişehir'e gittiklerini belirledi.

Eskişehir'de yakalanıp Kütahya'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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