“Her yerde okuyorum” Gediz’de

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde “Her yerde Okuyorum” eTwinning projesi çerçevesinde Pazarlar İlkokul öğrencileri Gediz İlçesinde Kurtuluş İlkokulunu, Gediz Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi’ne ziyaret etti.

Öğrencilere Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ile Proje sorumlusu Sınıf öğretmenleri Habibe Özer ve Hasan Altıntaş katıldı.

Pazarlar İlkokul öğrencileri proje öğretmelerinin kontrolünde Gençlik merkezini ve Kütüphanesi ile Gediz Kurtuluş İlkokulu’na ziyaret gerçekleştirdik. Öncelikle okul kütüphanesini ziyaret eden öğrenciler hep beraber kitap okudular.

Pazarlar İlkokulu 1. Sınıflarıyla bu ziyaret sonrası kardeş sınıf olan Kurtuluş İlkokulu 1F şubesini ziyaret eden öğrenciler Sınıf Öğretmeni Serdar Çidem ve öğrencileri tarafından çok sıcak karşılandılar. Öğrencilere anneler tarafından yapılan kurabiyeleri ikram edip ardından öğrenciler için hazırladıkları hediyeleri takdim ettiler.

Ziyarette Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin organize ettiği etkinlikle, öğrenciler hep birlikte palyaçolar tarafından neşeli ve eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Pazarlar İlkokulu Müdürü Caner Öztürk, “Tüm ziyaretimiz boyunca bizi tüm içtenliğiyle ağırlayan başta Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur olmak üzere Kurtuluş İlkokulu Müdürü Recep Altıntaş ve tüm Kurtuluş İlkokulu ailesine teşekkür ederiz. Ayrıca Gediz ziyaretimizi gerçekleştirmemiz için araç tahsisinde bulunan ve keyifli vakit geçirmemize katkı sağlayan Pazarlar Belediye Başkanımız Bilal Demirci’ye öğrencilerimiz adına Pazarlar İlkokulu ailesi olarak şükranlarımızı sunarız” dedi.

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